На Київщині судитимуть торговця ртуттю



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Правоохоронці затримали 36-річного васильківчанина Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили у молодика 21 кг ртуті

Слідчі Васильківського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який збував металічну ртуть та зберігав коноплі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели комплекс заходів, в тому числі й оперативні закупівлі, та вилучили токсичний «товар».

Згідно з висновком експерта вилучений 21 кілограм речовини є небезпечною хімічною речовиною - ртуттю. Також, за місцем проживання фігуранта поліцейські провели обшук та виявили наркотичної речовини.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі васильківчанину оголошено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Слідство завершено. Подальшу долю чоловіка вирішить суд.