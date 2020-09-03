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    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)

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    Саморобний вибуховий пристрій був прикріплений на паркані біля офісного приміщення - Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Саморобний вибуховий пристрій був прикріплений на паркані біля офісного приміщення

    Під час обшуків у затриманих правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів

    Столичні правоохоронці встановили та затримали двох осіб, причетних до замінування офісного приміщення у центрі Києва.

    За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 їм повідомлено про підозру двом особам. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Нагадаємо, 9 серпня цього року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

    Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Фахівцями вибухотехнічної служби небезпечний предмет був знешкоджений.

    У ході досудового розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до цього злочину, та затримали їх. Ними виявилися двоє чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один з них колишній правоохоронець, інший - проходив службу у зоні АТО.

    2 вересня за місцями проживання та реєстрації затриманих проведено обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки.

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    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)
    Поліція затримала осіб, що замінували офіс у центрі Києва (фото)

    Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

    Встановлюється походження вилученого арсеналу та мотиви його зберігання.

    Заходи з викриття підозрюваних проводилися спільно з працівниками Печерського управління поліції та Управління карного розшуку Головного управління поліції Києва за підтримки оперативних підрозділів столичної поліції.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал замінування розслідування злочин
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