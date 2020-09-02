У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)



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Підпільне виробництво було розташоване у помешканні одного з фігурантів Фото: СБУ

СБУ блокувала контрабанду психотропів, виготовлених у підпільній лабораторії

Служба безпеки України припинила діяльність міжнародного злочинного угруповання, учасники якого виготовляли у підпільній нарколабораторії під Києвом психотропні речовини та контрабандою переправляли в Росію.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, учасники угруповання організували у Броварському районі Київщини лабораторію із виготовлення психотропів. Підпільне виробництво було розташоване у помешканні одного з фігурантів. Складові та необхідні для виробництва психотропів речовини учасники групи замовляли через інтернет. У мережі вони також підшукували «клієнтів», переважно з Росії, які замовляли «продукцію», та розраховувались через систему міжнародних платежів.

Небезпечну речовину ділки переправляли замовникам у РФ через водіїв авто міжнародного сполучення як посилки з продуктами харчування.

У червні 2020 року у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» на Сумщині оперативники спецслужби блокували контрабандне переміщення майже 10 кілограмів психотропної речовини альфа-PVP, прихованої у посилках з продуктами, та затримали одного з учасників групи. Слідчими СБУ зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

У ході проведення санкціонованих обшуків у столиці, Київській та Чернігівській областях за місцем облаштування нарколабораторії та проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 200 грамів готової психотропної речовини, 100 літрів концентрованої речовини з вмістом альфа-PVP, лабораторне приладдя та інші докази протиправної діяльності.

Наразі ще двох учасників угруповання затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операцію проводило Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.