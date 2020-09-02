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    Кримінал

    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)

    • Розсилка
    Підпільне виробництво було розташоване у помешканні одного з фігурантів - У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)
    Підпільне виробництво було розташоване у помешканні одного з фігурантів
    Фото: СБУ

    СБУ блокувала контрабанду психотропів, виготовлених у підпільній лабораторії

    Служба безпеки України припинила діяльність міжнародного злочинного угруповання, учасники якого виготовляли у підпільній нарколабораторії під Києвом психотропні речовини та контрабандою переправляли в Росію.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними слідства, учасники угруповання організували у Броварському районі Київщини лабораторію із виготовлення психотропів. Підпільне виробництво було розташоване у помешканні одного з фігурантів. Складові та необхідні для виробництва психотропів речовини учасники групи замовляли через інтернет. У мережі вони також підшукували «клієнтів», переважно з Росії, які замовляли «продукцію», та розраховувались через систему міжнародних платежів.

    Небезпечну речовину ділки переправляли замовникам у РФ через водіїв авто міжнародного сполучення як посилки з продуктами харчування.

    У червні 2020 року у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» на Сумщині оперативники спецслужби блокували контрабандне переміщення майже 10 кілограмів психотропної речовини альфа-PVP, прихованої у посилках з продуктами, та затримали одного з учасників групи. Слідчими СБУ зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

    У ході проведення санкціонованих обшуків у столиці, Київській та Чернігівській областях за місцем облаштування нарколабораторії та проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 200 грамів готової психотропної речовини, 100 літрів концентрованої речовини з вмістом альфа-PVP, лабораторне приладдя та інші докази протиправної діяльності.

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    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)
    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)
    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)
    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)
    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)
    У нарколабораторії під Києвом ділки виготовляли «товар» для клієнтів із Росії (фото)

    Наразі ще двох учасників угруповання затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Операцію проводило Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

    Росія СБУ кримінал контрабанда Київщина наркотики
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