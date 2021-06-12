На Південному мосту в Києві зіштовхнулися шість автомобілів

Через ДТП ускладнено рух на Південному мосту

Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана у напрямку правого берега

У Києві сталася аварія на Південному мосту. Там зіштовхнулися одразу шість машин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Через аварію ускладнено рух по мосту у напрямку правого берега міста.

«На Південному мості ДТП за участю шістьох автомобілів. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана у напрямку правого берега», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, київські правоохоронці встановлюють обставини травмування 50-річної жінки на трамвайних коліях, що сталося 10 червня, на Харківському шосе. Жінка переходила трамвайні колії в невстановленому місті, зачепилась та впала.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

Як ми повідомляли, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

До слова, у ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водія легковика у важкому стані шпиталізували.

Як повідомлялося, 10 червня, близько 7 години ранку на Броварському проспекті на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль Daewoo. Маршрутка раптово перед легковиком змінила смугу руху.