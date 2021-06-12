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    На Південному мосту в Києві зіштовхнулися шість автомобілів

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    Через ДТП ускладнено рух на Південному мосту - На Південному мосту в Києві зіштовхнулися шість автомобілів

    Через ДТП ускладнено рух на Південному мосту

    Фото пресслужби поліції Києва

    Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана у напрямку правого берега

    У Києві сталася аварія на Південному мосту. Там зіштовхнулися одразу шість машин.

    Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

    Через аварію ускладнено рух по мосту у напрямку правого берега міста.

    «На Південному мості ДТП за участю шістьох автомобілів. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана у напрямку правого берега», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, київські правоохоронці встановлюють обставини травмування 50-річної жінки на трамвайних коліях, що сталося 10 червня, на Харківському шосе. Жінка переходила трамвайні колії в невстановленому місті, зачепилась та впала.

    9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    Як ми повідомляли, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

    До слова, у ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водія легковика у важкому стані шпиталізували.

    Як повідомлялося, 10 червня, близько 7 години ранку на Броварському проспекті на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль Daewoo. Маршрутка раптово перед легковиком змінила смугу руху.

    Теги: ДТП Київ автомобіль аварія міст
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    На Південному мосту в Києві зіштовхнулися шість автомобілів