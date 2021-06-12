Серйозна дорожньо-транспортна пригода з переворотом сталася на Київщині (відео)

Зіткнення відбулося під час виконання повороту

ДТП сталася у Вишгороді, поблизу Київського водосховища

У передмісті української столиці Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів, один з них перекинувся на бік.

Відео з автомобільного реєстратора, на якому зафіксовано момент аварії опубліковано в суботу, 12 червня, в Telegram-каналі «Київ Оперативний».

Як видно на знятих кадрах, зіткнення відбулося під час виконання повороту. Від сильного удару в бік автомобіль, який здійснював маневр, перекинувся.

Про постраждалих в аварії в підписі до опублікованого відео не повідомляється.

Нагадаємо, патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди за участі Audi та вантажівки, що сталася вночі 10 червня на Кільцевій дорозі. Перед зіткненням із вантажівкою водій легковика збив попереджувальні знаки.

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Як повідомлялося, 10 червня, близько 7 години ранку на Броварському проспекті на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутний автобус та автомобіль Daewoo. Маршрутка раптово перед легковиком змінила смугу руху.