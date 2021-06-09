Серйозна ДТП у Києві: зіткнулися два автобуси й вантажівка (відео)

Пасажира автобуса шпиталізували до лікарні

Сьогодні, 9 червня, вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як стало відомо, водія вантажівки зупинився, щоб пропустити автобус сполученням Київ-Маріуполь, і в цей момент отримав сильний удар у задню частину від автобуса маршруту №220. Удар був такої сили, що вантажівку відкинуло на автобус, який виїжджав із автовокзалу.

Автобуси отримали серйозні пошкодження. В автобуса міжміського сполучення розтрощене лобове скло. Пасажирів у салоні не було.

У маршрутному автобусі теж розбито лобове скло.

Не обійшлося без потерпілих. Медики забрали до лікарні пасажира автобуса №220. За попередніми даними чоловік отримав травми голови.

На місці працює поліція, яка з’ясовує всі обставини ДТП.

На проспекті Науки у напрямку Саперно-Слобідської утворився чималий затор.

Як повідомлялося, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.