На Київщині у «наркоаграрія» поліція вилучила кількасот кущів конопель



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На присадибній ділянці поліцейські виявили 620 рослин коноплі Фото: Нацполіція

У Київській області триває операції «Мак»

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного збуту наркотичних речовин, у домогосподарстві 41-річного жителя смт Рокитне оперативні працівники місцевої поліції провели санкціонований обшук. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На присадибній ділянці поліцейські виявили 620 рослин коноплі, які господар незаконно вирощував. Також працівники поліції задокументували факт незаконного зберігання наркотичних речовин і вилучили 1 г метадону та 3 кг сухої марихуани, які чоловік зберігав з метою збуту.

Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз. Підприємливого «наркоаграрія» затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Крім цього, ще задокументовано 10 фактів незаконного посіву маку та конопель. Зокрема, оперативні працівники поліції у 31-річного жителя Бучі на прибудинковій території виявили посів коноплі. Там поліцейські вилучили 120 нарковмісних рослин, які чоловік вирощував без мети збуту.

У рамках операції «Мак» поліцейські Київщини продовжують здійснювати обходи домогосподарств жителів області та оглядати їх щодо виявлення можливих незаконних посівів.