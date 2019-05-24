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    На Київщині у «наркоаграрія» поліція вилучила кількасот кущів конопель

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    На присадибній ділянці поліцейські виявили 620 рослин коноплі - На Київщині у «наркоаграрія» поліція вилучила кількасот кущів конопель
    На присадибній ділянці поліцейські виявили 620 рослин коноплі
    Фото: Нацполіція

    У Київській області триває операції «Мак»

    У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного збуту наркотичних речовин, у домогосподарстві 41-річного жителя смт Рокитне оперативні працівники місцевої поліції провели санкціонований обшук. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На присадибній ділянці поліцейські виявили 620 рослин коноплі, які господар незаконно вирощував. Також працівники поліції задокументували факт незаконного зберігання наркотичних речовин і вилучили 1 г метадону та 3 кг сухої марихуани, які чоловік зберігав з метою збуту.

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    Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз. Підприємливого «наркоаграрія» затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

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    На Київщині у «наркоаграрія» поліція вилучила кількасот кущів конопель
    На Київщині у «наркоаграрія» поліція вилучила кількасот кущів конопель

    Крім цього, ще задокументовано 10 фактів незаконного посіву маку та конопель. Зокрема, оперативні працівники поліції у 31-річного жителя Бучі на прибудинковій території виявили посів коноплі. Там поліцейські вилучили 120 нарковмісних рослин, які чоловік вирощував без мети збуту.

    У рамках операції «Мак» поліцейські Київщини продовжують здійснювати обходи домогосподарств жителів області та оглядати їх щодо виявлення можливих незаконних посівів.

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