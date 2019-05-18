У прифронтовій Сартані на Донеччині ліквідовано наркоплантацію



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Загалом оперативники вилучили 230 рослин конопель

У прифронтовій Сартані, Донецька область, ліквідовано наркоплантацію. Більше 200 кущів елітних сортів конопель вилучили в рамках оперативних заходів співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з детективами обласного главку поліції у наркозалежного жителя, повідомляє прес-служба ГУНП у Донецькій області.

«Встановлено, що на приватній земельній ділянці 37-річний господар обладнав чотири великі теплиці, в яких вирощував овочі, а в середній — заховав нарковмісні рослини. Насіння голандського різновиду конопель чоловік придбав через мережу Інтернет, висадив спочатку у горщиках — кожен кущ окремо, а згодом ті, які дозріли, пересадив у рунт», — йдеться у повідомленні.

Загалом оперативники вилучили 230 рослин. Наразі встановлюється мета, з якою власник вирощував такий обсяг наркосировини.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування з кваліфікацією за ч.2 ст.310 «Посів або вирощування конопель» Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюють співробітники прокуратури.