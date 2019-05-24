  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон

    • Розсилка
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    Фото: facebook.com/SBULviv

    равоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті «Шегині», коли той намагався перевезти через кордон першу партію наркотиків - 200 г амфетаміну

     Співробітники Служби безпеки України у Львівській області блокували канал контрабанди наркотиків за кордон. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

    Читайте також

    Як встановили оперативники спецслужби, мешканець Львова - хімік за освітою - організував у власній оселі лабораторію з виготовлення амфетаміну. Продукцію власного виробництва він планував продавати за кордоном.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон
    Фото: facebook.com/SBULviv

    Правоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті «Шегині», коли той намагався перевезти через кордон першу партію наркотиків - 200 г амфетаміну, які ховав у власному одязі.

    Затриманому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України. Готується клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу – взяття під варту.

    Слідчі дії тривають.

    Читайте також
    СБУ Львівщина наркотики кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ