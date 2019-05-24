На Львівщині СБУ блокувала канал контрабанди наркотиків за кордон



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Фото: facebook.com/SBULviv

равоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті «Шегині», коли той намагався перевезти через кордон першу партію наркотиків - 200 г амфетаміну

Співробітники Служби безпеки України у Львівській області блокували канал контрабанди наркотиків за кордон. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Як встановили оперативники спецслужби, мешканець Львова - хімік за освітою - організував у власній оселі лабораторію з виготовлення амфетаміну. Продукцію власного виробництва він планував продавати за кордоном.

Правоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті «Шегині», коли той намагався перевезти через кордон першу партію наркотиків - 200 г амфетаміну, які ховав у власному одязі.

Затриманому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України. Готується клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу – взяття під варту.

Слідчі дії тривають.