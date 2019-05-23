Подружжя наркоторговців постане перед судом у Києві



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Судитимуть 30-річну киянку та 27-річного місцевого мешканця Фото: Нацполіція

Чоловіку та жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідчі Дніпровського управління поліції направили до суду обвинувальний акт відносно раніше судимої 30-річної киянки та 27-річного місцевого мешканця, яких підозрюють у виготовленні та збуті наркотичних речовин. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що слідчі спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності столичного главку задокументували протиправну діяльність чоловіка та його співмешканки. Після проведення чотирьох оперативних закупок правоохоронці затримали їх.

«У помешканні зловмисників вилучили обладнання, реактиви та прекурсори, які необхідні для виготовлення наркотичних засобів. Окрім цього, виявили поліетиленові пакети з амфетаміном та марихуаною, фенілнітропропен, електронні ваги, а також кошти з продажу наркотиків у національній та іноземній валюті. Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить понад 100 тисяч гривень», – повідомив Кузьмін.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

«Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду. До призначення судом міри покарання подружжя перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додав начальник управління поліції.