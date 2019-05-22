На Київщині у пенсіонера поліція вилучила арсенал зброї (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пістолет Stalker вилучили у жителя Боярки Фото: Нацполіція

Чоловік пояснив, що боєприпаси знайшов у лісі

За добу поліція Київщини відкрила три кримінальних провадження за фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, під час проведення санкціонованого обушку у жителя села Гулі працівники Миронівського відділу поліції виявили та вилучили 108 патронів калібру 7.62 мм, 28 стріляних гільз від мисливської зброї, мисливську рушницю «ТОЗ-63», шомпол для чищення зброї та набір щіток; банку з порохом; деталі від вогнепальної зброї з різним маркуванням, пістолет кустарного виробництва. Пенсіонер пояснив, що боєприпаси знайшов у лісі.

Вилучені зброя та боєприпаси направлені на проведення відповідних експертиз.

У 44-річного жителя міста Боярка оперативники Києво-Святошинського відділу поліції вилучили пістолет та 4 набої до нього. Відповідно до висновку експерта сигнальний пістолет Stalker належить до гладкоствольної вогнепальної зброї, виготовленої шляхом переробки саморобним способом. Також вилучені набої є боєприпасами до вогнепальної зброї, виготовлені саморобним способом.

Оперативники Бориспільського відділу поліції у перехожого виявили корпус гранати «РГО» та запал. Правопорушником виявився 41-річний місцевий житель. Як пояснив чоловік, заборонені предмети він придбав.

За всіма виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

З 20 травня на території столичної області розпочалися поліцейські профілактичні заходи, спрямовані на вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, щоб запобігти злочинам з їх використанням.