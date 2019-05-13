На Луганщині затримали чоловіка, який перевозив майже три десятки гранат



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Чоловік на залізничній станції Рубіжне викинув пакет з 17 гранатами Ф1 і 10 РГД-5 Фото: В'ячеслав Аброськін

З 19 травня по 21 червня триватимуть загальнодержавні профілактичні заходи «Зброя», які мають на меті вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки

На залізничній станції Рубіжне Луганської області затримали чоловіка, який намагався перевезти пакет з 17 гранатами Ф1 і 10 РГД-5.

Про це повідомив заступник голови національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«З метою запобігання потраплянню в мирні області нашої країни зброї та вибухівки ми підсилюємо несення служби на блокпостах, автовокзалах, залізничних вокзалах Донецької та Луганської областей. Під час руху пасажирських потягів у зазначених областях поліцейські почали нести службу зі службовими собаками, і вже є позитивний результат. Учора один із пасажирів при отриманні інформації про роботу в потязі поліцейського-кінолога зі службовою собакою на залізничній станції Рубіжне викинув пакет з 17 гранатами Ф1 і 10 РГД-5. Мабуть, нерви здали в очікуванні поліцейських», - написав він.

Він також уточнив, що з 19 травня по 21 червня триватимуть загальнодержавні профілактичні заходи «Зброя», які мають на меті вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки.

«А цього добра в наших громадян багато, і якщо раніше при чварах сусіди били один одного, то сьогодні замість «стусанів» у хід ідуть гранати», - підкреслив Аброськін.

Так, за даними Аброськіна, учора, 12 травня, в Київській області чоловік 1969 року народження під час сварки з дружиною кинув ручну гранату на сусіднє подвір’я. Ще один боєприпас у нього вилучила поліція.

У Черкасах невідомий кинув на подвір’я приватного домогосподарства гранату РГН, яка вибухнула. Власник будинку дивом не постраждав.

Ще один випадок стався в Донецькій області. Тяжко хворий чоловік 1948 року народження вкоротив собі віку, підірвавши гранату РГД-5.

Крім того, уже в ніч проти 13 травня в Рівненській області невідомий кинув у вікно приватного будинку гранату РГД-5. Граната вибухнула, однак мешканці не постраждали: сім'я в цей час виїхала до іншого міста.

Нагадаємо, у селі Чупира, що на Білоцерківщині, молодий чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшися на гранаті.