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    На Київщині у власному будинку згоріла старенька жінка

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    Вогонь майже повністю знищив будинок - На Київщині у власному будинку згоріла старенька жінка
    Вогонь майже повністю знищив будинок
    Фото: ДСНС

    Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло загиблої господині будинку

    У вівторок, 5 лютого, сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Шкнева Поліського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Поліського району о 21:50.

    На місце виклику одразу виїхали вогнеборці 61-го Державного пожежно-рятувального посту с. Радинка та місцева пожежна охорона смт Красятичі Поліського району. Після прибуття на місце події встановлено, що полум’ям охоплено усю площу житлового будинку, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу вдалося локалізувати о 23:25 та повністю ліквідувати о 01:20. На місці події працювали дві одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

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    На Київщині у власному будинку згоріла старенька жінка
    На Київщині у власному будинку згоріла старенька жінка

    В результаті пожежі загинула власниця будинку 1930 року народження.

    Причини пожежі та загибелі жінки встановлюються. 

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