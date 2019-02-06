На Київщині у власному будинку згоріла старенька жінка
-
Розсилка
Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло загиблої господині будинку
У вівторок, 5 лютого, сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Шкнева Поліського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Поліського району о 21:50.
На місце виклику одразу виїхали вогнеборці 61-го Державного пожежно-рятувального посту с. Радинка та місцева пожежна охорона смт Красятичі Поліського району. Після прибуття на місце події встановлено, що полум’ям охоплено усю площу житлового будинку, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежу вдалося локалізувати о 23:25 та повністю ліквідувати о 01:20. На місці події працювали дві одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
В результаті пожежі загинула власниця будинку 1930 року народження.
Причини пожежі та загибелі жінки встановлюються.