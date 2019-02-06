На Київщині у власному будинку згоріла старенька жінка



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Вогонь майже повністю знищив будинок Фото: ДСНС

Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло загиблої господині будинку

У вівторок, 5 лютого, сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Шкнева Поліського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Поліського району о 21:50.

На місце виклику одразу виїхали вогнеборці 61-го Державного пожежно-рятувального посту с. Радинка та місцева пожежна охорона смт Красятичі Поліського району. Після прибуття на місце події встановлено, що полум’ям охоплено усю площу житлового будинку, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу вдалося локалізувати о 23:25 та повністю ліквідувати о 01:20. На місці події працювали дві одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

В результаті пожежі загинула власниця будинку 1930 року народження.

Причини пожежі та загибелі жінки встановлюються.