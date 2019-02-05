У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)
-
Розсилка
В результаті пожежі пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля
Фото: ДСНС
BMW згорів майже вщент
У ніч на вівторок, 5 лютого, у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Регенераторна, 4 Дніпровського району Києва в автомобілі BMW виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:03.
Вогнеборці ліквідували займання о 02:31, інформує прес-служба столичних рятувальників.
В результаті пожежі згоріло та пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.
Читайте також
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.