  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)

    • Розсилка
    В результаті пожежі пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля - У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)
    В результаті пожежі пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля
    Фото: ДСНС

    BMW згорів майже вщент

    У ніч на вівторок, 5 лютого, у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Регенераторна, 4 Дніпровського району Києва в автомобілі BMW виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:03.

    Вогнеборці ліквідували займання о 02:31, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    В результаті пожежі згоріло та пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)
    У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)
    У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ