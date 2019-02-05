У дворі будинку в Києві згоріла дорога автівка (фото)



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В результаті пожежі пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля Фото: ДСНС

BMW згорів майже вщент

У ніч на вівторок, 5 лютого, у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Регенераторна, 4 Дніпровського району Києва в автомобілі BMW виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:03.

Вогнеборці ліквідували займання о 02:31, інформує прес-служба столичних рятувальників.

В результаті пожежі згоріло та пошкоджено 2 задніх колеса, салон автомобіля, дах, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.