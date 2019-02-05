  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Велика пожежа під Києвом: згорів магазин і 12 квартир над ним

    • Розсилка
    Пожежа у с. Чубинське - Велика пожежа під Києвом: згорів магазин і 12 квартир над ним
    Пожежа у с. Чубинське
    Фото: dtp.kiev.ua

    За лічені хвилини вогонь з магазину перекинувся на другий житловий поверх будівлі

    У понеділок, 4 лютого, о 19:55 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Чубинське Бориспільського району по вул. Яблунева в двохповерховій будівлі магазину сталося загорання утеплювача зовнішньої стіни.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 21:00 пожежу локалізовано на площі близько 250 кв. м.

    5 лютого о 00:08 пожежу ліквідовано.

    До гасіння залучалося 32 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.

    Жертв та постраждалих немає.

    Читайте також

    23_31

    Як повідомляє ТСН, внаслідок пожежі 12 осель вигоріли вщент, оскільки вогонь із супермаркету на першому поверсі будинку перекинувся на житлову частину.

    За лічені хвилини вогонь дістався другого житлового поверху й охопив його цілком. Невдовзі зайнявся і дах. Люди вискакували хто в чому, аби лише врятуватись. Перші хвилини пожежі зафільмували жителі сусіднього будинку.

    «Ми почули якийсь хлопок і одразу дружина говорить: щось скоїлося. Ми у вікно подивилися - тут від «Фори» полум’я і все почало горіти», - розповідають очевидці.

    Дідуся, який не може ходити, довелось виносити. Ночувати погорільці розійшлися по знайомих, дві родини поїхали в готелі.

    Вже поночі криміналісти на згарищі намагалися з’ясувати причину займання. За попередньою інформацією, завдані збитки будуть відшкодовувати власники магазину.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ