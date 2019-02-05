Велика пожежа під Києвом: згорів магазин і 12 квартир над ним



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Пожежа у с. Чубинське Фото: dtp.kiev.ua

За лічені хвилини вогонь з магазину перекинувся на другий житловий поверх будівлі

У понеділок, 4 лютого, о 19:55 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Чубинське Бориспільського району по вул. Яблунева в двохповерховій будівлі магазину сталося загорання утеплювача зовнішньої стіни.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 21:00 пожежу локалізовано на площі близько 250 кв. м.

5 лютого о 00:08 пожежу ліквідовано.

До гасіння залучалося 32 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляє ТСН, внаслідок пожежі 12 осель вигоріли вщент, оскільки вогонь із супермаркету на першому поверсі будинку перекинувся на житлову частину.

За лічені хвилини вогонь дістався другого житлового поверху й охопив його цілком. Невдовзі зайнявся і дах. Люди вискакували хто в чому, аби лише врятуватись. Перші хвилини пожежі зафільмували жителі сусіднього будинку.

«Ми почули якийсь хлопок і одразу дружина говорить: щось скоїлося. Ми у вікно подивилися - тут від «Фори» полум’я і все почало горіти», - розповідають очевидці.

Дідуся, який не може ходити, довелось виносити. Ночувати погорільці розійшлися по знайомих, дві родини поїхали в готелі.

Вже поночі криміналісти на згарищі намагалися з’ясувати причину займання. За попередньою інформацією, завдані збитки будуть відшкодовувати власники магазину.