У будинку на Троєщині горіло сміття у ліфтовій шахті
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Розсилка
Вогнеборці за годину ліквідували пожежу
У вівторок, 5 лютого, виникла пожежа у 10-поверховому житловому будинку на проспекті Маяковського, 81 у Києві.
Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:52.
«На місце події негайно прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у шахті ліфта горіло сміття на площі 5 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці вивели на свіже повітря жінку з дитиною, котрі на момент загоряння перебували у сусідній квартирі», - йдеться в повідомленні прес-служби столичних рятувальників.
Вже о 19:30 пожежа була локалізована, а о 19:43 ліквідована.
На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону.
Внаслідок пожежі закопчені стіни підвального приміщення.
Загиблих та травмованих немає.
Причина пожежі встановлюється.