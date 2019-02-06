У будинку на Троєщині горіло сміття у ліфтовій шахті



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У шахті ліфта горіло сміття Фото: ДСНС

Вогнеборці за годину ліквідували пожежу

У вівторок, 5 лютого, виникла пожежа у 10-поверховому житловому будинку на проспекті Маяковського, 81 у Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:52.

«На місце події негайно прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у шахті ліфта горіло сміття на площі 5 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці вивели на свіже повітря жінку з дитиною, котрі на момент загоряння перебували у сусідній квартирі», - йдеться в повідомленні прес-служби столичних рятувальників.

Вже о 19:30 пожежа була локалізована, а о 19:43 ліквідована.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі закопчені стіни підвального приміщення.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі встановлюється.