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    У будинку на Троєщині горіло сміття у ліфтовій шахті

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    У шахті ліфта горіло сміття - У будинку на Троєщині горіло сміття у ліфтовій шахті
    У шахті ліфта горіло сміття
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці за годину ліквідували пожежу

    У вівторок, 5 лютого, виникла пожежа у 10-поверховому житловому будинку на проспекті Маяковського, 81 у Києві.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:52.

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    «На місце події негайно прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у шахті ліфта горіло сміття на площі 5 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці вивели на свіже повітря жінку з дитиною, котрі на момент загоряння перебували у сусідній квартирі», - йдеться в повідомленні прес-служби столичних рятувальників.

    Вже о 19:30 пожежа була локалізована, а о 19:43 ліквідована.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону.

    Внаслідок пожежі закопчені стіни підвального приміщення.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина пожежі встановлюється.

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