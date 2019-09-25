На Київщині в автомобілі потонув чоловік (фото)



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За даним фактом проводиться службове розслідування © Головне управління Національної поліції в Київській області: https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-kijivshhini-v-avtomobili-potonuv-cholovik/

Неподалік села Старе Бориспільського району автомобіль потонув разом із чоловіком. На спецлінію «102» зателефонував його товариш, з яким вони разом відпочивали та повідомив, що авто пішло під воду і звідти ніхто не виплив. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За даним фактом проводиться службове розслідування.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники ДСНС. За допомогою спеціальної техніки витягли із води автомобіль, у якому знайшли вже неживого чоловіка. Ним виявився 41-річний місцевий житель.

У ході слідчих дій відтворили усі деталі трагічного інциденту.

Два родича поїхали на риболовлю. Після того випили оковитої та лягли спати. Один заснув біля багаття, а інший у машині. Від дивного шуму уночі прокинувся чоловік на березі та побачив як автівка тоне у воді. Свого ж друга він не знайшов.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

Проводиться досудове розслідування.