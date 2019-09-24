ДБР розслідує справу щодо ексдружини Князєва та вивезення до Польщі 650 тисяч євро



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Працівників одного з митних постів Львівської митниці ДФС підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС, що сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України. Дана справа стосується компанії, в якій працює колишня дружина голови Нацполіції України Сергія Князєва, який 24 вересня заявив, що подає у відставку.

Про це у вівторок повідомляє пресслужба ДБР.

«За інформацією, поширеною у ЗМІ, правоохоронці Республіки Польща затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії на митному кордоні «Hrebenne - Рава-Руська» – у них вилучили незадекларовану готівку в сумі 650 тисяч євро. До цього згадані особи безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску. Серед затриманих – колишня дружина одного із керівників Національної поліції України», - заявили у відомстві.

Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Кваліфікація: службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини митникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, 23 вересня ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.

24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подав у відставку.