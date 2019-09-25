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    Житель Київщини, який привласнив 3 млн грн з рахунків товариства, постане перед судом

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    Житель Київщини, який привласнив 3 млн грн з рахунків товариства, постане перед судом

    Шахрай, зловживаючи довірою директора, перерахував з рахунку товариства на власні рахунки понад 3 млн грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд

    Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 31- річного мешканця Київщини, який шахрайським способом заволодів грошовими коштами товариства на загальну суму понад 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

    Встановлено, що зловмисник з 2016 року займався введенням бухгалтерського обліку вказаного товариства та користуючись довірою директора проводив операції з грошовими коштами від його імені застосовуючи сертифікати ключів, які містили електронний цифровий підпис директора.

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    Так, шахрай в період часу з жовтня 2017 по листопад 2018 року, зловживаючи довірою директора, перерахував з рахунку товариства на власні рахунки понад 3 млн грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

    За результатами досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайське заволодіння майном в особливо великому розмірі).

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

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