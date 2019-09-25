В Україні «автоцивілка» для власників електромобілів здешевшала на 10%



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Віднині коефіцієнт, залежний від типу транспортного засобу, для легкових автомобілів з електричним двигуном становить 0,9

Обов’язковий поліс автострахування всім власникам електромобілів в Україні відтепер буде обходитись дешевше.

Це стало можливим після того, як набрали чинності зміни до розпорядження №538 Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформує пресслужба ВР.

Так, 21 вересня почали діяти норми, які здешевлюють вартість автоцивілки для «зелених» автомобілів. Зокрема, держслужбовці скорегували коефіцієнти і їхні розміри, які використовуються під час укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Віднині коефіцієнт, залежний від типу транспортного засобу, для легкових автомобілів з електричним двигуном становить 0,9. Він визначається відповідно до відомостей про тип транспортного засобу, зазначений у документі про його реєстрацію.

За відсутності такого документа або зазначення у наявному документі іншої класифікації типу транспортного засобу, ніж передбачена законодавством про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зазначаються типи транспортних засобів, визначені заводом-виробником або уповноваженою установою.

Це означає, що за поліси автоцивілки власники електромобілів будуть платити на 10% менше.

Однак варто звернути увагу, що така норма не поширюється на автомобілі із гібридною силовою установкою.