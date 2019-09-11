На Київщині відбудеться етнофестиваль «Дерево роду»



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Яскраве свято відбудеться у Бородянці

У неділю, 15 вересня, в Бородянці відбудеться III етнофестиваль «Дерево роду».

В цей день в селищі відбудеться хода колективів-учасників фестивалю з рушниками, обрядове дійство «Вечорниці-досвітки», виконання українських народних та автентичних пісень, українські традиційні силові ігри та ще багато цікавих заходів. Про це повідомляє Бородянська райдержадміністрація.

Також під час фестивалю відбудуться конкурси за наступними номінаціями:

«Найкраща господиня»,

«Перша дівка на селі»,

«Найдовша коса»,

Місто гарбузів «Пан гарбуз»,

найкраща композиція «Бабусина хустина».

А на завершення етнофестивалю відбудеться святковий концерт.

Минулого року етнофестиваль «Дерево роду» був присвячений 95-й річниці від дня створення району. Участь у цьому яскравому святі народного співу, народної пісні, танцю та обрядових театралізованих дійств узяли представники із 20 сіл Бородянщини. Кожне село демонструвало на святі свій «куточок» гостинності, вихваляючись здобутками врожаю та частуванням публіки традиційними українськими смаколиками. Проте особливою окрасою фестивалю стала «коса єднання», яку заплели з волосся бородянських дівчат. А ще – кожен охочий мав змогу долучитися до флешмобу з ліплення вареників.