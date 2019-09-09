У Вінниці на День міста відбудеться фестиваль військових духових оркестрів



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14 вересня Вінниця відзначатиме День народження

Святкування Дня міста розпочнеться урочистим відкриттям о 14:00 на майдані Незалежності. Відбудеться фестиваль військових духових оркестрів України «Музика над Бугом».

Тут виступатимуть оркестр Центру військово-музичного мистецтва ПС Збройних Сил України м. Вінниця, оркестр військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України м. Чернігів, військовий оркестр Військової Академії м. Одеса.

«Фестиваль військових оркестрів ми проводимо вперше. На майдані Незалежності з 14:30 до 18:00 виступатимуть прекрасні колективи з Вінниці, Чернігова та міста Одеси і будуть дарувати свою майстерність і своє мистецтво до Дня народження міста. Також цього року буде сюрприз на відкритті свята», – каже директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.

Також тут можна буде побачити виставку історичних костюмів XIV – XX ст. Презентують музей в мініатюрі в рамках проекту «Сад Коцюбинського». Ще однією родзинкою цієї локації стануть репродукції картин відомого художника-кубіста уродженця Вінниці Натана Альтмана.

Нагадаємо, що 14 вересня відзначатиме 656-й День народження. Цьогоріч на містян та гостей свята чекає фестиваль духових оркестрів України, презентація вишитої книги про Вінницю, проект «Маленькі райони великого міста», різноманітні майстер-класи та інтерактиви. Алеї Центрального міського парку заповнять фуд-корти. Там же будуть представлені проекти для активних та спортивних вінничан. А ввечері на площі Василя Стуса для вінничан співатимуть Ірина Федишин, Pianoбой та Сергій Міхалок із оркестром Ляпіс 98.

Джерело: vinnitsa.info