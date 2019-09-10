У Києві запустять у космос промені дитячих мрій (фото, відео)



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У Києві втретє відбудеться міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival

28 і 29 вересня 2019 року в Києві відбудеться третій міжнародний фестиваль світла й медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival (KLF). Протягом двох днів медіа-художники з усього світу будуть змінювати міський простір з допомогою світлових інсталяцій, а будівля Київської міської державної адміністрації перетвориться на велетенський екран для конкурсу 3D відеомаппінгу.

Яскравою подією фестивалю стане запуск Променя мрій, основою для якого стали 100 000 дитячих малюнків, зібраних з усієї України в турі #моядитячамрія. Робота об’єднає в собі 3D маппінг і технології доповненої реальності AR. «Промінь мрій» створений переможцями KLF-2017 анімаційною студією SKILZ і студією AR Live Animation для благодійного проекту 1+1 медіа Здійсни мрію.

Пікселі тисяч мрій будуть одночасно запущені у космос з двох точок та двома форматами: у світлі під час KLF на Хрещатику, та звуком - кодується спеціальний сигнал з радіотелескопу Центру космічних досліджень та зв'язку Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України, що знаходиться у Золочеві, Львівської області.

За попередні два роки KLF посів важливе місце на фестивальній карті України і став невід’ємною частиною культурного життя столиці. З кожним роком він збирає все більше глядачів — у 2018 фестиваль відвідало понад 220 тисяч киян та гостей столиці. У міжнародному конкурсі 3D відеомаппінгу змагалися медіа-художники з дев’ятнадцяти країн, серед яких такі віддалені від України країни, як Бразилія, Індонезія, Китай, Колумбія, Таїланд, Чилі та Японія.

Цього року взяти участь у конкурсі 3D відеомаппінгу висловили бажання учасники з 22 країн. На даний момент організатори фестивалю отримали 58 заявок.

Нагадуємо, у 2018-м Kyiv Lights Festival проходив у Києві з 18 по 20 травня.