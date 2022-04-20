  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині відкрито три тимчасові переправи, ще вісім будуються

    Дуже важливо відновити транспортне сполучення - На Київщині відкрито три тимчасові переправи, ще вісім будуються
    Дуже важливо відновити транспортне сполучення
    фото: міністерство інфраструктури

    Найбільше робіт було проведено на Житомирській трасі, де вже розчищено понад 100 км

    На Київщині вже функціонують три тимчасові переправи, які розташовані у Стоянці, Романівці та Катюжанці. Також на шести переправах рух відновлено, а ще вісім переправ зараз будується.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    «Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь – всі ці населені пункти у передмістях Києва були окуповані російськими військовими. У цих містечках велись запеклі бої, але сьогодні, вже на звільнених територіях, щоденно працюємо над тим, аби якнайшвидше розчистити вулиці», – говорить він.

    За його словами, починаючи з 5 квітня дорожні бригади разом із волонтерами та комунальниками прибрали вже 170 км вулиць.

    «Фокусуємось не лише на важливих логістичних маршрутах, але й там, де ворог нищив інфраструктуру: дороги, пішохідні переходи, бар’єрне огородження, шумові екрани», – додав міністр.

    Так, найбільше робіт було проведено на Житомирській трасі, де вже розчищено понад 100 км. Також на трасі М-07 Київ – Ковель було очищено 35 км. Серед регіональних та територіальних шляхів загалом розчищено вже 30 км.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.

    Теги: росія окупанти Київ міністр дороги війна Ірпінь Буча Україна Кирило Тимошенко окупація Олександр Кубраков #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині відкрито три тимчасові переправи, ще вісім будуються