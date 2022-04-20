Норвегія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси, які збивають літаки

Крім того, прийнято рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту

Норвегія на безоплатній основі передала Україні сотню зенітно-ракетних комплексів «Містраль». Вони здатні збивати літаки і вертольоти на малих висотах. Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії.

Як заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам, війна в Україні може затягнутися, і їй потрібна міжнародна підтримка.

«ЗРК «Містраль» – це ефективна зброя, яка вже використовується на флоті, і яка принесе велику користь Україні», – зазначив він.

В даний час Україні передали близько 100 зенітно-ракетних комплексів «Містраль», які були зняті з озброєння армії Норвегії. Крім того, прийнято рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту та іншого військового спорядження.

Як раніше повідомлялося, за словами американських чиновників, США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України. Також генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь. Лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.