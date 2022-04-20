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    Норвегія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси, які збивають літаки

    Норвезька протиповітряна оборона Містраль - Норвегія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси, які збивають літаки
    Норвезька протиповітряна оборона Містраль
    фото: Збройні сили Норвегії

    Крім того, прийнято рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту

    Норвегія на безоплатній основі передала Україні сотню зенітно-ракетних комплексів «Містраль». Вони здатні збивати літаки і вертольоти на малих висотах. Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії.

    Як заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам, війна в Україні може затягнутися, і їй потрібна міжнародна підтримка.

    «ЗРК «Містраль» – це ефективна зброя, яка вже використовується на флоті, і яка принесе велику користь Україні», – зазначив він.

    В даний час Україні передали близько 100 зенітно-ракетних комплексів «Містраль», які були зняті з озброєння армії Норвегії. Крім того, прийнято рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту та іншого військового спорядження.

    Як раніше повідомлялося, за словами американських чиновників, США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України. Також генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь. Лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.

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    Теги: росія окупанти зброя війна Норвегія Україна окупація #stoprussia
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    Норвегія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси, які збивають літаки