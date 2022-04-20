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    Юрист-міжнародник пояснив, скільки потрібно часу, аби визнати Путіна воєнним злочинцем

    Україна має ініціювати створення Спеціального трибуналу, який за 5-7 років може засудити Путіна за воєнні злочини та геноцид - Юрист-міжнародник пояснив, скільки потрібно часу, аби визнати Путіна воєнним злочинцем
    Україна має ініціювати створення Спеціального трибуналу, який за 5-7 років може засудити Путіна за воєнні злочини та геноцид

    Міжнародне правосуддя дуже повільне

    Судовий процес над рашистами у Гаазі триватиме, за оптимістичним сценарієм, від п’яти до семи років. Про це кандидат юридичних наук, екскерівник Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням Микола Гнатовський пояснив у інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гнатовського, міжнародне правосуддя в принципі є дуже повільним. Втім, визнати Володимира Путіна та його посіпак винними у злочинах проти людства, військових злочинах чи злочині геноциду українців можна – таке право має Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

    «Це реально, але займатиме багато часу. Аби визнати його винним у злочині агресії, має відбутися міжнародний кримінальний трибунал, який доведе, що він приймав це рішення і особисто за нього відповідає», – пояснив кандидат юридичних наук.

    Важливим у цій справі буде довести конкретну провину особисто Путіна. Микола Гнатовський іронічно зазначив, що у Росії все настільки приховано і закрито, що невідомо – «може, його (Володимира Путіна – ред.) взагалі в заручниках тримають, а він насправді білий і пухнастий».

    Щодо часу визначення провини, тут, за словами Гнатовського, є різні часові проміжки. Зокрема, якщо трибунал стосуватиметься агресії Росії проти України, то результат може бути уже за кілька місяців, бо факт агресії встановлений і зафіксований. Щодо заяв, які супроводжували напад Росії на Україну, ситуація теж достатньо чітка.

    А от воєнні злочини, факт геноциду, злочинів проти людства потрібно буде доводити, встановлювати велику кількість фактів, прив’язувати до конкретних людей, їхніх наказів на відповідальності. «Тому процес з воєнними злочинцями в Міжнародному кримінальному суді триватиме кілька років: за оптимістичним сценарієм – від п’яти до семи», – пояснив Гнатовський.

    Початок же, пояснив ексочільник Комітету Ради Європи, має покласти Україна, яка разом з іншими державами та організаціями повинна ініціювати створення Спеціального трибуналу. Після цього створений трибунал і визначить коло людей, до яких будуть висунені претензії щодо агресії проти України. «Головне – створити цей трибунал, а далі вже процес керує сам собою», – запевнив Микола Гнатовський.

    Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ.

    Читайте також: Трибунал для Путіна. Як готуватися українцям
    Теги: росія окупанти війна путін Міжнародний кримінальний суд Україна окупація трибунал #stoprussia
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    Юрист-міжнародник пояснив, скільки потрібно часу, аби визнати Путіна воєнним злочинцем