Росія визнала: у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні (фото)

Надпотужні бомби скидаються по усьому заводу і зараз там під завалами перебувають дуже багато людей

Російські ЗМІ 19 квітня опублікували дві суперечливі заяви щодо заводу «Азовсталь» у Маріуполі, який вчора окупанти атакували надпотужними бомбами. Як свідчать дати розміщення матеріалів, спочатку Міноборони РФ стверджувало, що перебування тисячі цивільних на території найбільшого заводу є «вкидом» України. Ця заява датована на сайті російського РБК 19 квітня 17:13.

Однак вже близько 17:10 в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що окупанти скинули потужну бомбу на один з об'єктів «Азовсталі», де перебували 300 осіб, у тому числі діти. Росія кілька годин про це мовчала, а вже о 22:58 19 квітня на «РИА Новости» вийшла друга новина про те, що Росія «гарантує безпечну евакуацію мирних громадян з «Азовсталі».

Зазначимо, що Росія вже кілька разів пропонувала українським воїнам «здатися», аби нібито зберегти собі життя. При цьому і далі заявляє, що має намір знищити «нацбати» в місті.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь». Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.