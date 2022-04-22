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    На Київщині відновлена майже третина зруйнованих під час війни мостів

    На Київщині в результаті бойових дій пошкоджено або зруйновано 37 мостів - На Київщині відновлена майже третина зруйнованих під час війни мостів
    На Київщині в результаті бойових дій пошкоджено або зруйновано 37 мостів

    Розчищено майже 170 км вулиць у звільнених населених пунктах

    Київська область активно відновлюється після бойових дій. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    Зокрема, з 37 зруйнованих або пошкоджених мостів на 11 вже відновлені переправи.

    Крім того, знешкоджено майже 21 тисячу вибухонебезпечних предметів.

    Розчищено майже 170 км вулиць у звільнених населених пунктах.

    Також відновлено водопостачання в 92 населених пунктах, газопостачання у 101 населеному пункті. Тільки за останню добу світло відновлено у 27 населених пунктах.

    Роботи тривають.

    Раніше повідомлялося, що в населених пунктах Київщини до прибирання залучено 380 працівників та 130 одиниць техніки. Наразі їм вже вдалось розчистити понад 300 км доріг та вулиць області.

    На відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду виділено один мільярд гривень.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині відновлена майже третина зруйнованих під час війни мостів