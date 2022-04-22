  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)

    Внаслідок обстрілу смт Коротич зруйновано складські приміщення - Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)
    Внаслідок обстрілу смт Коротич зруйновано складські приміщення
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни

    22 квітня російські військовослужбовці обстріляли смт Коротич Харківського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

    Внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік. Ще шість мирних мешканців зазнали поранень. Пошкоджено та зруйновано складські приміщення.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)
    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)
    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)
    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)
    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Харківській області.

    Як повідомлялося, на Харківщині українські військові вдарили по позиціях ворога, ліквідували окупантів та знищили їхню техніку.

    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)