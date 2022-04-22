Обстріл Харківщини: є загиблий та поранені (фото)

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни

22 квітня російські військовослужбовці обстріляли смт Коротич Харківського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік. Ще шість мирних мешканців зазнали поранень. Пошкоджено та зруйновано складські приміщення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Харківській області.

Як повідомлялося, на Харківщині українські військові вдарили по позиціях ворога, ліквідували окупантів та знищили їхню техніку.