  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли ракетами сарай на Дніпропетровщині

    Окупанти обстріляли сільськогосподарську будівлю на Дніпропетровщині&nbsp; - Окупанти обстріляли ракетами сарай на Дніпропетровщині
    Окупанти обстріляли сільськогосподарську будівлю на Дніпропетровщині 
    фото: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

    У приміщенні вибило шибки та ушкоджено дах, але ніхто не постраждав

    Окупанти 22 квітня завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Близько 19:20 снаряд влучив поблизу будівлі з сільськогосподарською технікою у Синельниківському районі.

    Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Посадовець підкреслив, що невідомо, що саме окупанти хотіли «денацифікувати» – поблизу обстріляної будівлі жодних військових підрозділів не було.

    Лукашук зазначив, що унаслідок ворожого ракетного удару у приміщенні із сільськогосподарською технікою вибило шибки, а також був пошкоджений дах будівлі. На щастя, минулось без постраждалих.

    «Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких «нацистів», вогневих точок чи бойових біомодифікованих гусей», – наголосив очільник облради.

    До слова, Лукашук звернув увагу на вчорашні повідомлення росЗМІ, які писали про буцімто «знищення до одного батальйону українських військових» унаслідок удару окупантів по залізниці у Новомосковському районі.

    «Батальйон – це десь 500 людей. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 5 людей – провідники, які до військової справи не мають стосунку. То що сьогодні зробили окупанти? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розповість їхня преса?» – додав посадовець.
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина село окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли ракетами сарай на Дніпропетровщині