Окупанти обстріляли ракетами сарай на Дніпропетровщині

Окупанти 22 квітня завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Близько 19:20 снаряд влучив поблизу будівлі з сільськогосподарською технікою у Синельниківському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Посадовець підкреслив, що невідомо, що саме окупанти хотіли «денацифікувати» – поблизу обстріляної будівлі жодних військових підрозділів не було.

Лукашук зазначив, що унаслідок ворожого ракетного удару у приміщенні із сільськогосподарською технікою вибило шибки, а також був пошкоджений дах будівлі. На щастя, минулось без постраждалих.

«Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких «нацистів», вогневих точок чи бойових біомодифікованих гусей», – наголосив очільник облради.

До слова, Лукашук звернув увагу на вчорашні повідомлення росЗМІ, які писали про буцімто «знищення до одного батальйону українських військових» унаслідок удару окупантів по залізниці у Новомосковському районі.

«Батальйон – це десь 500 людей. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 5 людей – провідники, які до військової справи не мають стосунку. То що сьогодні зробили окупанти? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розповість їхня преса?» – додав посадовець.