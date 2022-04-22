Окупована Херсонщина. Третина пенсіонерів Олешок не можуть отримати пенсій

Місто перебуває в окупації російської армії тому є проблема з доставкою пенсій через «Укрпошту»

Третина пенсіонерів Олешок Херсонської області не можуть отримати пенсії, бо не оформили банківських карток. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив міський голова Євген Рищук, передає «Главком».

Він пояснив, оскільки місто перебуває в окупації російської армії, є проблема з доставкою пенсій через «Укрпошту».

«Як голова громади, не відповідаю за соцвиплати і пенсії. Можу лише поставити питання, на яких поки не має відповідей. Вийшло так, що технології пішли вперед, а ми залишилися позаду (мер мав на увазі «Укрпошту», яка доставляла пенсії 30% пенсіонерам Олешок – «Главком»). Нині є проблемою для «Укрпошти», щоб доставити готівку. Тим паче, є інформація, що у Мелітополі російські солдати викрали 3 млн грн в «Укрпошти». Гроші мали йти на виплати пенсіонерам», – наголосив Рищук.

Як відомо, в Україні триває 58-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто Олешки Херсонської області. Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто.