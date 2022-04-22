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    На Київщині та Харківщині комунальники продовжують відновлення інфраструктури

    Дорожники планують відновити переправи на трасі у Житомирській області - На Київщині та Харківщині комунальники продовжують відновлення інфраструктури
    Дорожники планують відновити переправи на трасі у Житомирській області
    фото: Офіс президента

    На Київщині вже розчистили понад 300 км доріг та вулиць

    В населених пунктах Київщини до прибирання залучено 380 працівників та 130 одиниць техніки. Наразі їм вже вдалось розчистити понад 300 км доріг та вулиць області. Про перебіг відновлювальних робіт у звільнених від окупантів областях розповів на брифінгу заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    За його словами, у Київській області вже відновлено рух на семи переправах, а роботи з облаштування ще восьми наразі тривають.

    «Також дорожники планують упродовж місяця відновити переправи на трасі у Житомирській області. Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через річку. Громадянам доводиться робити майже 30-кілометровий гак. Тимчасова переправа матиме дві смуги руху, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки», – додав заступник керівника ОП.

    Більше того, лише впродовж однієї доби київським комунальникам вдалось відновити електропостачання в 29 населених пунктах, а ще в 91 населеному пункті області відновлено газопостачання.

    На Харківщині, за даними Тимошенка, у селах Ємці та Шовкопляси, а також у Балаклії відновлено постачання газу. У Дергачах знову зі світлом 2200 споживачів.

    Разом з тим, комунальники приводять до ладу житловий фонд Харкова: закривають вікна, ремонтують покрівлі, мережі водопостачання та опалення, прибирають парки.

    На Чернігівщині, де понад місяць тривали активні бойові дії, пошкоджено понад 600 км доріг і 20 мостів.

    «Наразі дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах цього тижня тривають роботи. Водночас розпочаті роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва», – повідомив він.

    Також наводять лад і на Сумщині. Там спеціалісти обстежують постраждалі від бомбардувань житлові будинки. Вже зараз у всіх громадах області проводиться тимчасове під'єднання до електромережі. Це дозволить швидко відновити електропостачання населенню.

    Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду виділено один мільярд гривень.

    Теги: росія окупанти війна опалення Київщина ремонт Харківщина Україна водопостачання Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    На Київщині та Харківщині комунальники продовжують відновлення інфраструктури