На Київщині відремонтували приймальні відділення семи лікарень

Крім ремонту, у лікарнях встановлюється нове сучасне обладнання

У Київській області капітально відремонтували сім приймальних відділень в опорних лікарнях. Ще на п’яти об’єктах роботи планують завершити навесні.

На важливості вчасної модернізації наголосив очільник обласної державної адміністрації Василь Володін під час селекторної наради з представниками міських рад і районних державних адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Володін уточнив, що роботи вже успішно завершили в Білоцерківській лікарні №2, Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, а також Броварській, Вишгородській, Іванківській, Макарівській і Миронівській центральних районних лікарнях.

«Із колегами та підрядниками доклали всіх зусиль, щоб вчасно завершити роботи з модернізації семи приймальних відділень на Київщині. Ми не просто зробили ремонти, а й встановлюємо на об’єктах нове сучасне обладнання. Завдяки цьому люди зможуть отримувати якісні медичні послуги в комфортних умовах», – зазначив Володін.

При цьому роботи тривають ще в п’яти приймальних відділеннях. Йдеться про Обухівську, Переяславську, Фастівську та Тетіївську центральні районні лікарні, а також Ірпінську центральну міську лікарню.

Перед підрядниками поставили задачу завершити реконструкцію та капітальні ремонти на цих об’єктах цьогоріч до квітня.