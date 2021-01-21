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    На Київщині відремонтували приймальні відділення семи лікарень

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    Ремонтні роботи&nbsp;тривають ще в п&rsquo;яти приймальних відділеннях - На Київщині відремонтували приймальні відділення семи лікарень
    Ремонтні роботи тривають ще в п’яти приймальних відділеннях
    Фото з відкритих джерел

    Крім ремонту, у лікарнях встановлюється нове сучасне обладнання

    У Київській області капітально відремонтували сім приймальних відділень в опорних лікарнях. Ще на п’яти об’єктах роботи планують завершити навесні.

    На важливості вчасної модернізації наголосив очільник обласної державної адміністрації Василь Володін під час селекторної наради з представниками міських рад і районних державних адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    Володін уточнив, що роботи вже успішно завершили в Білоцерківській лікарні №2, Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, а також Броварській, Вишгородській, Іванківській, Макарівській і Миронівській центральних районних лікарнях.

    «Із колегами та підрядниками доклали всіх зусиль, щоб вчасно завершити роботи з модернізації семи приймальних відділень на Київщині. Ми не просто зробили ремонти, а й встановлюємо на об’єктах нове сучасне обладнання. Завдяки цьому люди зможуть отримувати якісні медичні послуги в комфортних умовах», – зазначив Володін.

    При цьому роботи тривають ще в п’яти приймальних відділеннях. Йдеться про Обухівську, Переяславську, Фастівську та Тетіївську центральні районні лікарні, а також Ірпінську центральну міську лікарню.

    Перед підрядниками поставили задачу завершити реконструкцію та капітальні ремонти на цих об’єктах цьогоріч до квітня.

    Теги: Київщина ремонт лікарня
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