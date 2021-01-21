Скільки дитячих садочків працює на Київщині під час локдауну

Під час локдауну дитячі садки не закривались

Наповненість дитячих садочків Київщини близько 50%

У Київській області під час локдауну продовжують працювати 682 заклади дошкільної освіти. Їх відвідує близько 50% дітей від загальної кількості. З рештою батьки вирішили тимчасово залишатися вдома самостійно.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко.

Натомість у школах освітній процес на період посиленого карантину продовжується виключно в дистанційній формі.

Також на Київщині є заклади середньої освіти, які до кінця тижня ще будуть знаходитись на зимових канікулах. Йдеться про 89 шкіл. Усі вони розташовуються у Згурівській, Переяславській, Поліській, Тетіївській, Ковалівській та Яготинській ОТГ.

Як повідомлялося, під час локдауну столичні садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантин закритий один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 39 груп у 36 садках. Наповненість дітей у дитячих садочках Києва – понад 40%.

Столична влада налаштована відновити навчання в усіх школах міста з 25 січня.