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    Скільки дитячих садочків працює на Київщині під час локдауну

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    Під час локдауну дитячі садки не закривались - Скільки дитячих садочків працює на Київщині під час локдауну
    Під час локдауну дитячі садки не закривались
    Фото з відкритих джерел

    Наповненість дитячих садочків Київщини близько 50%

    У Київській області під час локдауну продовжують працювати 682 заклади дошкільної освіти. Їх відвідує близько 50% дітей від загальної кількості. З рештою батьки вирішили тимчасово залишатися вдома самостійно.

    Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко.

    Натомість у школах освітній процес на період посиленого карантину продовжується виключно в дистанційній формі.

    Також на Київщині є заклади середньої освіти, які до кінця тижня ще будуть знаходитись на зимових канікулах. Йдеться про 89 шкіл. Усі вони розташовуються у Згурівській, Переяславській, Поліській, Тетіївській, Ковалівській та Яготинській ОТГ.

    Як повідомлялося, під час локдауну столичні садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантин закритий один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 39 груп у 36 садках. Наповненість дітей у дитячих садочках Києва – понад 40%.

    Столична влада налаштована відновити навчання в усіх школах міста з 25 січня.

    Теги: освіта школа Київщина дитяча книга карантин
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