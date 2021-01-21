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    На Київщині зафіксовано новий спалах пташиного грипу

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    <p>Вірус пташиного грипу виявлено в селищі Гостомель Київської області</p> - На Київщині зафіксовано новий спалах пташиного грипу

    Вірус пташиного грипу виявлено в селищі Гостомель Київської області

    Архівне фото

    У зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, у яку включено низку населених пунктів

    У приватному домогосподарстві котеджного містечка в селищі Гостомель Київської області виявлений вірус пташиного грипу.

    Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби в Київській області.

    «У буферну зону (захисту) навколо епізоотичного осередку потрапила територія радіусом 3 км, в яку включені котеджне містечко «Канадське селище» і частина території селища Гостомель (місцевість Мостище) Київської області», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що в зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, в яку включені населені пункти Київської області: с.Мощун, с.Горенка, селище Гостомель, смт Коцюбинське, м.Ірпінь і м.Буча.

    З 19 січня на цій території введено карантин за грипом птиці, застосовані зонування і введені обмеження, відзначається в повідомленні.

    Головне управління Держпродспоживслужби інформує, що в Київській області вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження грипу птиці на інші території відповідно до затвердженого місцевими органами влади плану.

    Як відомо, пташиний грип - гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання і високою летальністю. На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%.

    Раніше цього місяця у Київській області у домогосподарстві смт Бородянка Бородянського району зафіксовано вірус пташиного грипу. 

    Теги: здоров'я Київщина Ірпінь Буча грип карантин птахи вірус
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