На Київщині зафіксовано новий спалах пташиного грипу

У зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, у яку включено низку населених пунктів

У приватному домогосподарстві котеджного містечка в селищі Гостомель Київської області виявлений вірус пташиного грипу.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби в Київській області.

«У буферну зону (захисту) навколо епізоотичного осередку потрапила територія радіусом 3 км, в яку включені котеджне містечко «Канадське селище» і частина території селища Гостомель (місцевість Мостище) Київської області», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, в яку включені населені пункти Київської області: с.Мощун, с.Горенка, селище Гостомель, смт Коцюбинське, м.Ірпінь і м.Буча.

З 19 січня на цій території введено карантин за грипом птиці, застосовані зонування і введені обмеження, відзначається в повідомленні.

Головне управління Держпродспоживслужби інформує, що в Київській області вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження грипу птиці на інші території відповідно до затвердженого місцевими органами влади плану.

Як відомо, пташиний грип - гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання і високою летальністю. На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%.

Раніше цього місяця у Київській області у домогосподарстві смт Бородянка Бородянського району зафіксовано вірус пташиного грипу.