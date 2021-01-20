На Київщині проведуть аудит тарифів на компослуги

У населених пунктах Київщини тарифи на комунальні послуги різняться

На Київщині готуються до проведення комплексного аудиту тарифів на комунальні послуги. Йдеться про вартість води, електроенергії, опалення та газу для населення. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«У населених пунктах Київщини тарифи на комунальні послуги різняться. Тож нам важливо розуміти, чи аргументованим є їх ціноутворення і чи не доводиться сплачувати людям зайві кошти за тепло, воду, газ чи опалення. Закликаю представників органів місцевого самоврядуванню сприяти його (аудиту. – Ред.) проведенню. Маємо спільно зробити так, щоб жителі нашої області отримували якісні послуги за виправдану вартість», – зазначив Володін.

Також очільник Київщини нагадав, що уряд ухвалив граничну вартість газу на рівні 6,99 грн за кубометр. Отже, приватні постачальники, які обслуговують жителів Київщини, не мають права формувати вищу ціну, ніж встановив Кабмін.

При цьому люди не зобов’язані постійно обслуговуватися в одного й того ж газопостачальника.

Змінити компанію може кожен, незалежно від того, де він живе – у приватному чи багатоквартирному будинку. Дивіться покрокову інструкцію, як змінити газопостачальника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає провести повний аудит діючих тарифів в Україні.

Понад 30% мешканців Київської області забезпечені пільгами та субсидіями на оплату комунальних послуг. Відповідно майже 136 тисяч домогосподарств отримують субсидії на опалювальний період 2020-2021 року, а ще понад 201 тис. – пільги на сплату житлово-комунальних послуг.

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