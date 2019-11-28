На Київщині викрито канал збуту зброї (фото)



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У квартирі киянина правоохоронці виявили арсенал зброї Фото: Нацполіція

Правоохоронці Київщини викрили та затримали збувача вогнепальної зброї

Працівники Слідчого управлінням поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури області та за оперативним супроводженням співробітників Служби безпеки України викрили канал збуту зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисник з метою конспірації пересилав «замовлений товар» частинами, користуючись послугами поштового оператора.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний киянин, який приймав участь у бойових діях на сході України.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї у 2015 році. Тоді суд виніс йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі столичного жителя працівники поліції виявили та вилучили 2 предмети, схожі на автомати Калашникова, 4 пістолети, мисливську рушницю, 10 гранат різних модифікацій, запали до гранат, близько 1,5 тисячі набоїв різного калібру.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України триває. Вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри. Також готуються клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постанови про призначення судових експертиз вилучених речей.