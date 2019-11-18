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    Поліція затримала у зоні ЧАЕС озброєних порушників (фото)

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    Чоловіки перебували у зоні відчуження&nbsp;без відповідного дозволу з мисливською вогнепальною зброєю - Поліція затримала у зоні ЧАЕС озброєних порушників (фото)
    Чоловіки перебували у зоні відчуження без відповідного дозволу з мисливською вогнепальною зброєю
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила у правопорушників шість одиниць мисливської зброї

    Бійці батальйону патрульної поліції спільно з прикордонниками за повідомленням працівників охорони тваринного світу чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника в районі відселеного села Володимирівка виявили мисливців-порушників зі зброєю в руках.

    Четверо чоловіків, жителів Києва та столичної області, перебували у зоні відчуження ЧАЕС без відповідного дозволу з мисливською вогнепальною зброєю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події поліцейські вилучили 6 одиниць зброї: 3 мисливські нарізні рушниці, одну гладкоствольну та два мисливських карабіни.   

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    Поліція затримала у зоні ЧАЕС озброєних порушників (фото)
    Поліція затримала у зоні ЧАЕС озброєних порушників (фото)

    На порушників складено адміністративні протоколи за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційної безпеки». Адміністративні протоколи для прийняття рішення направлені до Іванківського районного суду.

    Нагадаємо, минулого тижня у відселеному с. Красне в зоні ЧАЕС під час патрулювання працівники поліції виявили трьох молодих чоловіків, які приїхали з Харкова до зони відчуження з метою екстремального туризму.

    Національна поліція України Київ зброя ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина
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