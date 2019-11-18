Поліція затримала у зоні ЧАЕС озброєних порушників (фото)



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Чоловіки перебували у зоні відчуження без відповідного дозволу з мисливською вогнепальною зброєю Фото: Нацполіція

Поліція вилучила у правопорушників шість одиниць мисливської зброї

Бійці батальйону патрульної поліції спільно з прикордонниками за повідомленням працівників охорони тваринного світу чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника в районі відселеного села Володимирівка виявили мисливців-порушників зі зброєю в руках.

Четверо чоловіків, жителів Києва та столичної області, перебували у зоні відчуження ЧАЕС без відповідного дозволу з мисливською вогнепальною зброєю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події поліцейські вилучили 6 одиниць зброї: 3 мисливські нарізні рушниці, одну гладкоствольну та два мисливських карабіни.

На порушників складено адміністративні протоколи за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційної безпеки». Адміністративні протоколи для прийняття рішення направлені до Іванківського районного суду.

Нагадаємо, минулого тижня у відселеному с. Красне в зоні ЧАЕС під час патрулювання працівники поліції виявили трьох молодих чоловіків, які приїхали з Харкова до зони відчуження з метою екстремального туризму.