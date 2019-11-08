Столичні поліцейські затримали іноземця з пістолетом і наркотиками (фото)



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В іноземця був при собі пістолет з ознаками переробки і патрони до нього Фото: Нацполіція

Чоловік зізнався, що незаконні предмети він придбав та зберігав «для себе»

У Голосіївському районі Києва наряд патрульної поліції затримав іноземця, у якого було виявлено заборонені предмети.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Під час відпрацювання Голосіївського проспекту наряд патрульної поліції помітив іноземця, який при появі правоохоронців почав нервувати. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів і запитали про наявність заборонених предметів. Він відповів, що має із собою пістолет та наркотики. Патрульні відразу ж викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Слідчі задокументували подію, вилучили предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки, і дев’ять патронів до нього, а також порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Як розповів начальник відділення Голосіївського управління поліції Сергій Вишневський, іноземець не має передбаченого законом дозволу на зброю.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.