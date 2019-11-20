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    У Яготині озброєний чоловік напав на поліцейських

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    Нападника затримали бійці спецназу - У Яготині озброєний чоловік напав на поліцейських
    Нападника затримали бійці спецназу
    Фото: Нацполіція

    Нападник вимагав у правоохоронців відпустити підозрюваного у розбійному нападі

    У місті Яготин на Київщині поліцейські затримали зловмисників, які на Переяслав-Хмельниччині зі зброєю напали на одне з ТОВ, що займається паливно-мастильними матеріалами. Коли поліцейські в автомобілі супроводжували затриманого зловмисника до відділу поліції, їм перегородила дорогу автівка, з якої вийшов чоловік з пістолетом у руках, викрикуючи, що він начальник поліції.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, привівши зброю у бойову готовність, нападник вимагав у правоохоронців відпустити підозрюваного у розбійному нападі.

    «Визволителя» швидко знешкодили бійці корпусу оперативно-раптової дії, забрали у нього зброю та одягли кайданки. Як речовий доказ у нього вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями «ПМР».

    Нападником виявився 50-річний місцевий житель, пенсіонер МВС.

    За фактом погрози правоохоронцям та самовільне присвоєння владних повноважень поліція відкрила два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 345 та за ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України. За цими двома статтями ККУ чоловіку оголошено підозру. Міру запобіжного заходу йому обере суд.

    Як повідомлялося, у Білій Церкві п'яна жінка жбурнула камінь в автомобіль поліцейських.

    Національна поліція України МВС кримінал зброя Київщина напад чоловік злочин злочинець
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