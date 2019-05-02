На Київщині виявили скотомогильник просто неба (фото)



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Останки великої рогатої худоби Фото: Тетяна Шимоненко, Facebook

Невідомо, скільки кістки тварин пролежали поблизу дороги біля села

Мешканці Дерев’яни, села що в Обухівському районі Київської області, навпроти виїзду з населеного пункту знайшли більше десятка коров’ячих скелетів.

Черепи та інші останки великої рогатої худоби хтось залишив неподалік повороту з села. Їх побачила мешканка Тетяна Шимоненко. Після чого дівчина опублікувала цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

Невідомо, скільки ці тваринні кістки там пролежали та ким вони були туди завезені, однак ця сумнівна «утилізація» аж ніяк не вписується у санітарні норми сучасного тваринництва, пише «Погляд».

Мешканці села сподіваються, що найближчим часом компетентні органи застосують усі необхідні заходи щодо прибирання цього тваринного кладовища просто неба.