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    Новини

    На Київщині виявили скотомогильник просто неба (фото)

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    <span lang="UK">Останки великої рогатої худоби&nbsp;</span> - На Київщині виявили скотомогильник просто неба (фото)
    Останки великої рогатої худоби 
    Фото: Тетяна Шимоненко, Facebook

    Невідомо, скільки кістки тварин пролежали поблизу дороги біля села

    Мешканці Дерев’яни, села що в Обухівському районі Київської області, навпроти виїзду з населеного пункту знайшли більше десятка коров’ячих скелетів.

    Черепи та інші останки великої рогатої худоби хтось залишив неподалік повороту з села. Їх побачила мешканка Тетяна Шимоненко. Після чого дівчина опублікувала цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

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    На Київщині виявили скотомогильник просто неба (фото)
    На Київщині виявили скотомогильник просто неба (фото)
    На Київщині виявили скотомогильник просто неба (фото)

    Невідомо, скільки ці тваринні кістки там пролежали та ким вони були туди завезені, однак ця сумнівна «утилізація» аж ніяк не вписується у санітарні норми сучасного тваринництва, пише «Погляд». 

    Мешканці села сподіваються, що найближчим часом компетентні органи застосують усі необхідні заходи щодо прибирання цього тваринного кладовища просто неба.

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