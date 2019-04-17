В Україні цього року вже зафіксували 260 випадків сказу



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Найбільше випадків сказу у першому кварталі 2019 року виявлено у Вінницькій області

Від початку 2019 року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу тварин. Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, пише УНН.

Зазначається, що в Україні епізоотична ситуація щодо сказу була і залишається складною. Станом на 1 квітня 2019 року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу, що на 166 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Держпродспоживслужби, найбільше випадків сказу у першому кварталі 2019 року виявлено у Вінницькій області – 56 випадків, Львівській області – 17 випадків, Кіровоградській та Житомирській областях – по 15 випадків.



При цьому, розрізняють природні осередки сказу, які формуються й підтримуються дикими тваринами, та міські осередки сказу, які розповсюджуються головним чином неімунізованими собаками і котами, як правило, це безпритульні тварини.



Зазначимо, що відповідно до оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сказ входить у п’ятірку найбільш небезпечних інфекційних хвороб, що завдають величезні соціально-економічні збитки.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Миколаєві скажений пес покусав вісьмох людей. Крім того, пес також покусав інших бездомних собак, частину з них вдалося встановити і відловити.