Більше трьох сотен свиней спалили на Вінниччині



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В Ямпільському районі вжито усіх першочергових заходів з ліквідації осередку захворювання на африканську чуму свиней

Голова Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Вінницькій облдержадміністрації Андрій Гижко провів позачергове засідання щодо виявлення захворювання свиней на африканську чуму в ТОВ «Буша» с.Буша, Ямпільсько району Вінницької області.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Григорій Сидорук повідомив, що усе поголів’я свиней, яке було в наявності у даному господарстві , а саме - 341свиня спалена, відповідно до процедури. Проводяться першочергові заходи з ліквідації осередку захворювання та недопущення розповсюдження хвороби.

Голова комісії Андрій Гижко акцентував увагу на необхідності посилити контроль за реалізацією м’ясної продукції та живих свиней на ринках м.Ямполя та Ямпільського району. Також, у зв’язку із близьким розташуванням осередку захворювання на африканську чуму свиней до кордону з Молдовою, посадовець закликав прийняти усі заходи із оповіщення молдовської сторони про даний випадок та міри його локалізації.

За підсумками засідання, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при облдержадміністрації вирішила:

Взяти до відома інформацію начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Сидорука Г.П. про випадок захворювання свиней на африканську чуму свиней (далі - АЧС) в ТОВ «Буша» с.Буша, Ямпільсько району Вінницької області (звіт про результати дослідження випробувального центру Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 002498 п.м./19 від 25.04.2019), рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ямпільській райдержадміністрації щодо визначення межі спалаху (неблагополучного пункту) - ТОВ ««Буша» с.Буша, Ямпільсько району Вінницької області, встановлення зон захисту та спостереження (нагляду), затвердження Плану заходів по ліквідації захворювання. Клопотати перед департаментом фінансів Вінницької облдержадміністрації про виділення коштів Ямпільській районній державній лікарні ветеринарної медицини, які будуть витрачені на заходи ліквідації осередку захворювання та недопущення розповсюдження хвороби. Забезпечити контроль за клінічним станом свинопоголів’я у свиногосподарствах незалежно від форми власності, в тому числі шляхом проведення перевірок. Посилити ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням живих свиней та продукції свинарства, в першу чергу на територію районів, що межують з неблагополучними регіонами.

Погоджувати переміщення живих свиней з міжрайонними, районними та міськими управліннями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.