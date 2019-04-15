В Україні нарешті зросла кількість свиней - Держстат



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Поголів'я корів в країні зменшилося, а свиней – збільшилось

На 1 квітня 2019 року після багатомісячного падіння у господарствах України збільшилась кількість свиней.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалось 6,17 млн свиней (на 0,8% більше, ніж на 1 квітня 2018 року), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах — 3,53 млн голів (на 5% більше), у господарствах населення — 2,64 млн голів (на 4,3% менше). На 1 квітня 2018 року кількість свиней в Україні становила 6,14 млн голів, що на 8,1% менше, ніж на таку ж дату 2017 року.

Також на початок поточного місяця (у порівнянні з 1 квітня 2018 року) в Україні збільшилось поголів’я свійської птиці: на 3,7%, до 204,8 млн голів. З цієї кількості у сільгосппідприємствах утримувалось 123,8 млн голів (на 6% більше, ніж роком раніше), у господарствах населення — 81 млн голів (на 0,3% більше). На 1 квітня 2018 року в Україні утримувалось 197,6 млн голів свійської птиці (на 1,2% більше, ніж на 1 квітня 2017 року).

Втім, продовжується зменшення поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ), вівць та кіз. На 1 квітня поточного року в країні налічувалось 3,7 млн ВРХ (на 3% менше, ніж на 1 квітня 2018 року): 1,2 млн голів у сільськогосподарських підприємств (на 3,4% менше) та 2,5 млн голів у господарствах населення (на 2,9% менше). Станом на 1 квітня 2018 року в Україні нарахували 3,9 млн голів ВРХ (на 4,5% менше, ніж на 1 квітня 2017 року).

Кількість вівць та кіз в Україні на 1 квітня цього року зменшилася на 6,7% у порівнянні з 1 квітня минулого року, до 1,47 млн голів. З них у сільгосппідприємствах утримувалось 0,2 млн голів (на 6,4% менше), у господарствах населення — 1,27 млн голів (на 2,1% менше). На 1 квітня 2018 року в Україні налічувалось 1,5 млн вівць та кіз (на 4,1% менше, ніж на 1 квітня 2017 року).

Всі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областей