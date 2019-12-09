На Київщині водій, тікаючи від поліції, викинув пакет зі зброєю (фото, відео)



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У пакеті знаходились пістолет «Форт-12», глушник, 14 набоїв калібру 9 мм Фото: Нацполіція

Поліція затримала молодика

На КПП траси Київ-Харків працівники патрульної поліції намагалися зупинити автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Однак, водій не виконав законну вимогу поліцейських і почав тікати.

Під час нетривалого переслідування легковика поліцейські помітили, що водій-втікач викинув на узбіччя пакет з невідомим вмістом. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники патрульної поліції невдовзі зупинили правопорушника. Ним виявився 31-річний уродженець Чернігівщини. Як з’ясувалось, молодик вже мав проблеми із законом. Зокрема, за незаконне зберігання зброї та інші правопорушення.

На місці поліції працівники Березанського відділення поліції вилучили пакет, де знаходились пістолет «Форт-12», глушник, 14 набоїв калібру 9 мм.

Вилучені речові докази направлені на проведення судово-балістичної експертизи.

Молодик затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Шляхи походження зброї та боєприпасів на даний час встановлюють поліцейські.