Смертельна ДТП під Києвом: автівка з жінкою за кермом злетіла в кювет (фото)



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Автівка злетіла в кювет і перекинулася Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП

У понеділок, 9 грудня, вранці сталася дорожньо-транспортна пригода у с. Зазимя Броварського району. Повідомлення про ДТП надійшло до поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили авто, яке знесло з проїжджої частини у кювет. 38-річна місцева мешканка, яка перебувала за кермом, отримала травми, несумісні з життям, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

8 грудня на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП: автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив на смерть жінку.

Вранці 9 грудня біля села Старе у Бориспільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу.