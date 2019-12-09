За тиждень у Києві патрульні зловили майже 240 п’яних водіїв



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Порушники проходять перевірку на алкотестері

Патрульні скалади на порушників адміністративні протоколи

За минулий тиждень, з 2-го по 8 грудня, київські патрульні опрацювали 10 406 викликів, що надійшли від заявників на службу 102.

В загальному на порушників інспектори склали 8 809 адміністративних матеріалів, з яких 237 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Крім цього, столичні патрульні затримали 89 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення. З них у 29 громадян під час поверхневої перевірки поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.





Як повідомлялося, за тиждень з 25 листопада до 1 грудня київські патрульні склали 229 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Зокрема, 25 листопада близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.