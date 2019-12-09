Під Києвом автомобіль збив двох малолітніх дітей (фото)



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Після наїзду на дітей автівку занесло на узбіччя і сталося зіткнення з бетонною опорою Фото: Нацполіція

Дітей з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні

Сьогодні, 9 грудня, біля села Старе у Бориспільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Після цього автівку занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В результаті ДТП 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні.

Також травми отримала жінка-пасажир легковика, зі сторони якої впала бетонна опора.

Наразі встановлюються усі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

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У неділю, 8 грудня, на Софіївській Борщагівці зіткнулися два автомобілі і маршрутка.

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