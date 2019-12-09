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    Новини

    Під Києвом автомобіль збив двох малолітніх дітей (фото)

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    Після наїзду на дітей&nbsp;автівку занесло на узбіччя і сталося зіткнення з бетонною опорою - Під Києвом автомобіль збив двох малолітніх дітей (фото)
    Після наїзду на дітей автівку занесло на узбіччя і сталося зіткнення з бетонною опорою
    Фото: Нацполіція

    Дітей з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні

    Сьогодні, 9 грудня, біля села Старе у Бориспільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

    За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Після цього автівку занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В результаті ДТП 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні.

    Також травми отримала жінка-пасажир легковика, зі сторони якої впала бетонна опора.

    Наразі встановлюються усі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

    Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

    У неділю, 8 грудня, на Софіївській Борщагівці зіткнулися два автомобілі і маршрутка.

     8 грудня на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП: автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив на смерть жінку.

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