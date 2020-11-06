Від 170 до 255 грн. В Україні за неносіння масок штрафуватимуть без суду

Штраф стягуватимуть за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без маски

Законопроєкт передбачає штраф за відсутність маски у фізичних осіб у розмірі від 170 до 255 гривень

Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. За відповідний законопроєкт №3891 проголосували 262 нардепи.

«Пропонується цим законопроєктом (3891) посилити відповідальність саме фізичних осіб, штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 170 до 255 грн. Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв. За що наступає ця відповідальність – це перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот», - наголошував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, парламентарі підтримали законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Раніще повідомлялося, що Комітет Ради підтримав законопроєкт про запровадження штрафів за відсутність масок.

Перед цим глава МОЗ Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

Раніше лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19.

Крім того психолог пояснив небажання людей носити маски. Він вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу. Також вчені склали портрет людини, яка відмовляється носити маску. На їхню думку це люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної й ризикованої поведінки.