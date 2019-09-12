На Київщині за чарчиною чоловік до смерті забив свого товариша



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Конфлікт між чоловіками стався у дворі будинку під час розпивання спиртних напоїв Фото: Нацполіція

Чоловік від отриманих травм помер у лікарні

У середу, 11 вересня, до правоохоронців надійшло повідомлення від Іванківської лікарні про те, що до них доставлено пацієнта із тілесними ушкодженнями. Як повідомив потерпілий чоловік, його побили.

Виявилося, у постраждалого перелом восьми ребер та пробій легені. Сьогодні від отриманих травм він помер. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція оперативно встановила особу, яка підозрюється у побитті. Ним виявився приятель загиблого.

Між чоловіками стався конфлікт під час розпивання спиртних напоїв, який врешті призвів до бійки.

У нападника поліція вилучила одяг зі слідами бурого кольору, який буде відправлено на відповідну експертизу. Громадянина затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нині він дає покази слідчим.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.