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    На Київщині за чарчиною чоловік до смерті забив свого товариша

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    Конфлікт між чоловіками стався у дворі будинку під час розпивання спиртних напоїв - На Київщині за чарчиною чоловік до смерті забив свого товариша
    Конфлікт між чоловіками стався у дворі будинку під час розпивання спиртних напоїв
    Фото: Нацполіція

    Чоловік від отриманих травм помер у лікарні

    У середу, 11 вересня, до правоохоронців надійшло повідомлення від Іванківської лікарні про те, що до них доставлено пацієнта із тілесними ушкодженнями. Як повідомив потерпілий чоловік, його побили.

    Виявилося, у постраждалого перелом восьми ребер та пробій легені. Сьогодні від отриманих травм він помер. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція оперативно встановила особу, яка підозрюється у побитті. Ним виявився приятель загиблого.

    Між чоловіками стався конфлікт під час розпивання спиртних напоїв, який врешті призвів до бійки.

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    На Київщині за чарчиною чоловік до смерті забив свого товариша
    На Київщині за чарчиною чоловік до смерті забив свого товариша

    У нападника поліція вилучила одяг зі слідами бурого кольору, який буде відправлено на відповідну експертизу. Громадянина затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нині він дає покази слідчим.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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